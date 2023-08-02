Введение войск США в Украину: стало известно, сколько американцев "за"

В опросе принимали участие 1500 человек

Практически треть граждан Соединенных Штатов Америки, которая регулярно оказывает военную помощь Украине, поддерживают американских вооруженных сил на территорию нашей страны.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, который Redfield & Wilton Strategies провел для Newsweek.

Онлайн-опрос был проведен с 25 по 26 июля. В нем в целом приняли участие 1500 человек.

Так, 31% респондентов заявил, что поддерживает отправку американских войск на войну в Украину. В то же время 34% отметили, что они против такой идеи.

Еще 25% опрошенных людей не поддержали, но и не выступили против. А 10% затруднились дать четкий ответ на этот вопрос.

Согласно результатам опроса, наибольший процент поддержки был среди молодежи — 42% в возрасте от 27 до 42 лет поддержали отправку американских войск в Украину. В то же время 4% респондентов в возрасте от 18 до 26 лет оказались против.

Также треть опрошенных американцев в возрасте старше 59 лет против введения американских войск в Украину. Еще 25% — категорически против.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что представитель Госдепартамента Мэттью Миллер прокомментировал вопрос насчет того, планирует ли США отправлять войска в Украину. Он сказал о четкой позиции президента Джо Байдена.