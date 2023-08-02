Удары по москве только начало? Украина готовится к массированной атаке дронов - WSJ

Удары дронами ро россии не противоречат просьбам союзников не бить их оружием по рф

В последнее время участились атаки дронов по российским городам,и это может быть не случайно. Таким образом Украина может прощупывать российскую ПВО перед массированной атакой БПЛА.

Такое мнение выразила американская деловая газета The Wall Street Journal. Иностранное СМИ предположило, что в скором времени на российские города слетятся десятки дронов с нескольких направлений и на разных высотах.

Такой вывод американское СМИ сделало на фоне частых атак на москву. По их мнению, это говорит о том, что Украина далеко продвинулась в беспилотной промышленности и стала едва ли ни одной из самых передовых в мире стран по использованию БПЛА. Таким образом украинцы не нарушают запрета союзников касательно использования их оружия для ударов по территории россии.

Также в газете отмечают, что Украина уже начала или в ближайшем времени начнет производство шести разных типов дальнобойных дронов. На основании этой информации и возникло предположение о том, что ВСУ готовятся к масштабной атаке на москву и другие российские города.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что к атакам на москву якобы причастны украинские дроны "Бобер", запас хода которых более 1000 км. Специалисты предполагают, что в ближайшем будущем "Бобры" будут использовать в большом количестве, чтобы им проще было преодолевать ПВО и средства РЭБ.