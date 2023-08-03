Война — день 526: ВСУ продвигаются на трех направлениях, а оккупанты "срываются" на мирном населении

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение в Украину продолжается, а активные боевые действия продолжаются по всей линии фронта. ВСУ продолжают наступательные действия на трех направлениях, пока россияне пытаются отвлечь их внимания попытками продвигаться на востоке страны. Оккупанты будучи неспособными добиться превосходства на поле боя вовсю "срываются" на мирном населении, из-за чего ежедневно фиксируется около сотни военных преступлений.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 3 августа, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Эксперты немецкого правительства считают, что россия будет готова вести войну против Украины еще в течение 2-3 лет.

О том, что происходило 31 июля, читайте в материале: Война — день 523: россия ударила по жилым домам в Кривом Роге, а ВСУ прорываются через минные поля

Информацию за 1 августа смотрите по ссылке: Война — день 524: ВСУ продвигаются на юге, а россияне продолжают бить по мирным городам

С данными за 2 августа можно ознакомиться в трансляции: Война — день 525: россияне несут рекордные потери в попытках атаковать ВСУ на востоке