Свыше 100 тысяч украинских беженцев столкнутся с большой проблемой в Британии: там обещают решить вопрос

Особенно это важно для украинцев, чьи дети ходят в Великобритании в школу

Из-за российской агрессии в Великобританию выехало около 182 тысяч украинцев, по преимуществу это женщины и дети. У них есть право проживать в стране до 2025 года, однако власти Британии считают, что этот срок нужно продолжить, так как даже если война к тому времени закончится, инфраструктура Украины будет настолько разрушена, что семьям будет очень проблематично возвращаться.

Бывший министр юстиции Роберт Бакленд заявил, что министрам следует рассмотреть вопрос о предоставлении украинцам более постоянного статуса, пишет The Telegraph.

Он предположил, что это может иметь форму соглашения с "более высокой степенью определенности", но не до полного гражданства.

Член парламента от консерваторов и сопредседатель парламентской группы по Украине Боб Сили также призвал к "важной" ясности. Особенно это важно для тех семей, чьи дети ходят в Великобритании в школу. Они должны иметь возможность планировать свое будущее.

Генеральный директор благотворительной организации Reset, которая помогает украинцам в Британии, Кейт Браун, подчеркнула, что многие беженцы "начали восстанавливать здесь свою жизнь", находить работу, создавать социальные связи и развивать свои навыки английского языка. Поэтому людям нужна определенность.

"Даже если конфликт с россией закончится к 2025 году, многие украинцы выразили желание остаться в Великобритании. Согласно данным ONS, опубликованным в июле, половина взрослых украинцев намерены проживать в Великобритании большую часть времени, даже если вернуться в их страну будет безопасно", — сказано в статье.

Отмечается, что даже если война в Украине закончится, инфраструктура будет настолько разрушена, что не выдержит возвращения всех беженцев. Поэтому будет лучше, если они будут возвращаться постепенно. Подчеркивается, что важно, чтобы беженцы имели возможность оставаться в стране и после войны, чтобы принять решение о возвращении в подходящий момент. При этом один из собеседников издания подчеркнул, что важен также сигнал, что Британия "не пытается украсть людей из Украины".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по состоянию на июнь 2023 года в Украине проживает 29 миллионов человек. Около 8,6 миллиона наших сограждан покинули Украину во время войны и не вернулись на родину.