россияне решили отбить утраченные позиции: в Генштабе рассказали о ситуации
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Враг несет большие потери
Оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях фронта, в то время как ВСУ продолжают наступление.
Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук, передает Military Media Center.
По его информации, враг пытался выбить ВСУ с позиций на Запорожском и Бахмутском направлениях.
"Противник осуществил безуспешные попытки восстановить утраченное положение на направлении Урожайное – Благодатное и западнее Старомайорского", — отметил он.
По словам Ковальчука, враг несет на указанных направлениях большие потери, в связи с чем вынужден проводить перемещение подразделений и применять резервы.
В то же время украинские военные продолжили наступление на Юге от Бахмута. Там же россияне предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки.
"Силы обороны Украины сдерживают наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях", — добавил спикер.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в США встревожились изменением тактики проведения контрнаступления ВСУ.