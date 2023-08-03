Контрнаступление Украины: когда ВСУ выйдут к Азовскому морю и приблизятся к Крыму

Вопрос не в количестве и даже не в качестве техники, а в том, как ее применять, — Коваленко

Украинские защитники развивают контрнаступление и не исключено, что уже к октябрю смогут прорвать оборону оккупантов, приблизившись к побережью Азовского моря, а концу года дойти до административной границы оккупированного Крыма.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью изданию "Обозреватель".

Он отметил, что южный плацдарм сейчас играет очень важную роль.

"Это одно из основных направлений нашего наступления по освобождению наших территорий. Я не удивлюсь, если на нынешнем этапе наступательной операции конечной целью является выход к Азовскому морю и к административной границе с временно оккупированным полуостровом Крым, то есть полное освобождение материкового юга Украины", — пояснил Коваленко.

Он добавил, что дальнейшее развитие событий зависит от того, кто и насколько будет действовать правильно тактически и стратегически. Вопрос не в количестве и даже не в качестве техники, а в том, как ее применять, каких ходы использовать для продвижения, для прорывов, а со стороны оккупантов – для обороны.

"Если говорить о возможностях Сил обороны Украины на материковом юге, то есть в Запорожской области и на левобережье Херсонщины, то я не удивлюсь, если к октябрю мы сможем прорвать оборону оккупантов, фактически приблизившись к побережью Азовского моря, а концу года будем находиться у административной границы полуострова Крыма", — резюмировал военно-политический обозреватель.

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