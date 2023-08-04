ВСУ продвинулись на нескольких участках фронта, ситуация под Купянском сложная: свежие карты боев

Россияне пытались вернуть утраченные позиции под Бахмутом, но не смогли

Идет 527-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, ВСУ пытаются прорвать оборону россиян в окрестностях Бахмута и усиливают давление на Клещиевку. Также есть продвижение на западе Запорожской области.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

За сутки 3 августа украинские войска продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и продвинулись. Враг наступал по линии Купянск—Сватово—Кременная, в районе Бахмута, Авдеевки и на границе Донецкой и Запорожской областей.

Луганская и Харьковская области

Российские войска 3 августа вышли на линию Купянск-Сватово. Геолокационные кадры показывают, что враг продвинулся к трассе N26 Купянск-Сватово в южном Новоселовском.

Представитель Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что российские войска атаковали украинские позиции у Синьковки.

Луганская и Харьковская области

Украинские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово, но не продвинулись 3 августа.

Также Силы обороны вели наступательные действия у Кременной и продвинулись вперед. Геолокационные кадры показывают продвижение ВСУ к западу от Дибровы.

Донецкая область

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия на бахмутском направлении, но 3 августа не добились подтвержденных успехов. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что продолжается постепенное продвижение на Бахмутском направлении.

Сергей Череватый отметил, что украинские войска продолжают наступление на южном фланге Бахмута. По его словам, на Бахмутском направлении украинские воины ежедневно продвигаются на сотни метров, но избегают лобового столкновения чтобы сохранить личный состав.

Российские источники утверждали, что украинские войска усилили наступательные действия в районе Клещиевки и пытаются прорвать российскую оборону в окрестностях самого Бахмута.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские атаки к югу и юго-востоку от Ивановского, а россияне пытались вернуть утраченные позиции к западу от Клещиевки, к югу от Андреевки и к западу от Курдюмовки, но успеха не имели.

Бахмутское направление

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия к северу и юго-востоку от Авдеевки, к юго-востоку от Первомайского и вблизи Марьинки.

Донецкая область

"Южная ось"

Украинские силы проводили наступательные операции в западной части Донецкой области и продвинулись 3 августа. Россияне также наступали там, но без продвижения.

Украинские войска вели наступательные действия в западной части Донецкой и восточной Запорожской области, но 3 августа не продвинулись вперед. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия на Бердянском направлении.

Запорожская область

Российские войска вели наступательные операции в районе западной Донецкой и восточной Запорожской области и не продвинулись. Генштаб Украины сообщил, что оккупанты безуспешно пытались вернуть утраченные позиции к западу от Старомайорского и возле Урожайного.

Украинские силы провели наступательные операции в западной части Запорожской области, там есть продвижение. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском направлении.

Начальник Департамента планирования Главного управления Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович сообщил, что недавно украинские войска продвинулись до 650 метров в оборону рф на 1,5-километровом участке фронта на Мелитопольском направлении.

Херсонская и Николаевская область

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 4 августа, в городе Новороссийск (Краснодарский край россии) в районе гавани прогремели взрывы, по предварительным данным из-за атаки неизвестных морских дронов, также очевидцы сообщают о звуках стрельбы. Неспокойной была ночь и для оккупированной Феодосии — там тоже звучали взрывы.