Будет упор не на ракеты: в ВСУ рассказали, как россия будет кошмарить энергосистему Украины зимой

Украина будет усиливать ПВО

С наступлением холодов враг возобновит удары по энергетической системе Украины, однако у россии уже нет такого количества дальнобойных, высокоточных ракет. Поэтому страна-террорист будет использовать больше ударных беспилотников.

Такое мнение высказал спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в интервью "Телеграфу".

Он подчеркнул, что у россиян уже нет того стратегического запаса ракет, который они использовали прошлой зимой.

"Мы только сбили 750 ракет и 750 дронов. А ведь еще и не сбиты были. Поэтому более тысячи они использовали", — уточнил Игнат.

Однако по его словам, россия не оставит намерений вывести из строя наш топливно-энергетический сектор, чтобы обесточить страну в холодное время.

"Но нет у них такого количества дальнобойных, высокоточных ракет, чтобы наносить удары по всей территории Украины. Поэтому, пожалуй, больше ставку они будут делать на дроны-камикадзе, которые также довольно опасны: если несколько дронов попадают в подстанцию, в какое-то чувствительное место, это происходит пожар и это опасно. А мы будем усиливать ПВО, только надо иметь чем", — резюмировал представитель Воздушных сил.

Подробнее читайте в интервью "Телеграфа" с Юрием Игнатом: "Для ударов зимой у россиян нет достаточного числа дальнобойных ракет, ставку сделают на другое"