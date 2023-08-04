Зеленский сделал интересный намек, рассказывая о проведенной Ставке: "Результатами довольны"

Также обсуждалось развитие ВПК

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки Верховного главнокомандующего. Среди прочего во время встречи был проведен анализ применения высокоточного оружия, по словам главы государства, сейчас не время для деталей, "но результатами удовлетворены".

О ставке Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

Заседание длилось три часа, было оговорено много вопросов, требовавших особого внимания.

"Фронт. Доклады по всем направлениям. Главком Залужный, командующие Сырским, Тарнавским. Наступательные и оборонные операции, обеспечение, логистика. "Зерновой коридор". Доклады Вице-премьера Кубракова, министра Кулебы, командующего Неижпапы и наших разведок. Понимаем ответственность перед миром. Привлекаем наибольшее количество государств региона для обеспечения глобальной продовольственной стабильности", — сказано в сообщении.

Также обсуждалось развитие ВПК. Был заслушан доклад министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Александра Камышина.

"Максимально упрощаем процедуры наших оборонных предприятий, чтобы они занимались оружием, снарядами, а не бумагами", — написал Зеленский.

Кроме того, был проведен анализ применения высокоточного оружия.

"Сейчас не время озвучивания деталей. Но результатами удовлетворены", — резюмировал президент.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 4 августа СБУ совместно с Министерством внутренний дел провела специальную операцию в бухте Новороссийска, в ходе которой был поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк".