Враг активизировал наступление на трех направлениях, ВСУ сдерживают его натиск: свежие карты боев
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Украинские войска отражают российские атаки
Идет 528-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 4 августа украинские войска вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта.
Об этом говорится в ежедневном отчете Институт изучения войны (ISW).
Враг 4 августа вел наступательные действия на линии Купянск—Сватово—Кременная, в районе Бахмута, на границе Запорожской и Донецкой областей и на западе Запорожской области.
Луганская и Харьковская области
Российские источники утверждали, что украинские войска вели наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что россияне активизировали наступательные действия на Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях, однако украинские войска отразили все российские атаки на этих направлениях.
Российский "военкор" утверждал, что войска рф якобы продвинулись и дошли до восточной окраины Белогоровки Луганской области.
Донецкая область
Анна Маляр сообщила, что украинские войска продолжают наступление на южном фланге Бахмута, несмотря на плотный огонь российской артиллерии и минирования.
Российский "военкор" утверждал, что украинские силы продвигаются возле Клещиевки и что южная часть населенного пункта находится под контролем Украины. Российский источник заявил, что для россиян ситуация в Бахмуте "опаснее, чем кажется".
По информации Анны Маляр, враг безуспешно атакует украинские позиции на северном фланге Бахмута, пытаясь вернуть утраченные позиции. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы сдерживали россиян к югу и юго-востоку от Ивановского, а также вблизи Клищиевки и Курдюмовки.
Российские войска продолжали безуспешно атаковать украинские позиции на линии Авдеевка-Донецк, но за 4 августа не продвинулись. Украинский Генштаб сообщил, что ВСУ отразили атаки врага на север и юго-восток от Авдеевки, юго-восточнее Первомайского и вблизи Марьинки.
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"Южная ось"
Российский "военкор" заявил, что 4 августа украинские войска совершили ограниченные наземные атаки на западе Донецкой области. Он утверждал, что украинские силы атаковали российские позиции вблизи Никольского.
В Генштабе Украины сообщили, что Силы обороны продолжают наступательные действия на Бердянском направлении. Российские источники утверждали, что ВСУ проводили штурмы у Урожайного.
В Генштабе Украины сообщили, что россияне безуспешно пытались вернуть утраченные позиции к западу от Старомайорского, к востоку от Урожайного и в направлении Благодатного.
В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении.
Как сообщал "Телеграф", по словам Анны Маляр, на юге в некоторых местах наши войска уже прорвали первую линию обороны оккупантов и перешли на промежуточную.