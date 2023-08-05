Враг активизировал наступление на трех направлениях, ВСУ сдерживают его натиск: свежие карты боев

Украинские войска отражают российские атаки

Идет 528-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 4 августа украинские войска вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта.

Об этом говорится в ежедневном отчете Институт изучения войны (ISW).

Враг 4 августа вел наступательные действия на линии Купянск—Сватово—Кременная, в районе Бахмута, на границе Запорожской и Донецкой областей и на западе Запорожской области.

Луганская и Харьковская области

Российские источники утверждали, что украинские войска вели наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что россияне активизировали наступательные действия на Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях, однако украинские войска отразили все российские атаки на этих направлениях.

Луганская и Харьковская области

Российский "военкор" утверждал, что войска рф якобы продвинулись и дошли до восточной окраины Белогоровки Луганской области.

Донецкая область

Анна Маляр сообщила, что украинские войска продолжают наступление на южном фланге Бахмута, несмотря на плотный огонь российской артиллерии и минирования.

Российский "военкор" утверждал, что украинские силы продвигаются возле Клещиевки и что южная часть населенного пункта находится под контролем Украины. Российский источник заявил, что для россиян ситуация в Бахмуте "опаснее, чем кажется".

Бахмутское направление

По информации Анны Маляр, враг безуспешно атакует украинские позиции на северном фланге Бахмута, пытаясь вернуть утраченные позиции. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы сдерживали россиян к югу и юго-востоку от Ивановского, а также вблизи Клищиевки и Курдюмовки.

Донецкая область

Российские войска продолжали безуспешно атаковать украинские позиции на линии Авдеевка-Донецк, но за 4 августа не продвинулись. Украинский Генштаб сообщил, что ВСУ отразили атаки врага на север и юго-восток от Авдеевки, юго-восточнее Первомайского и вблизи Марьинки.

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"Южная ось"

Российский "военкор" заявил, что 4 августа украинские войска совершили ограниченные наземные атаки на западе Донецкой области. Он утверждал, что украинские силы атаковали российские позиции вблизи Никольского.

Запорожская область

В Генштабе Украины сообщили, что Силы обороны продолжают наступательные действия на Бердянском направлении. Российские источники утверждали, что ВСУ проводили штурмы у Урожайного.

В Генштабе Украины сообщили, что россияне безуспешно пытались вернуть утраченные позиции к западу от Старомайорского, к востоку от Урожайного и в направлении Благодатного.

Херсонская и Николаевская области

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении.

Как сообщал "Телеграф", по словам Анны Маляр, на юге в некоторых местах наши войска уже прорвали первую линию обороны оккупантов и перешли на промежуточную.