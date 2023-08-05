Контрнаступление ВСУ: генерал назвал главную сложность на юге

Враг закладывает мины таким образом, чтобы их нельзя было достать

ВСУ продолжают контрнаступление на южном направлении, но сложность заключается в том, что оккупанты устроили на оккупированных территориях многоэшелонированную систему инженерных заграждений. Она состоит из нескольких полос протяженностью от 10 до 40 км каждая.

Об этом рассказал командующий Силами поддержки Вооруженных сил Украины бригадный генерал Дмитрий Герега.

"Полосы заграждений содержат противотанковые минные поля, невзрывные заграждения в виде противотанковых рвов, бетонные пирамиды (так называемые "зубы дракона"), противотанковые ежи, проволочные препятствия", — отметил он.

По словам генерала, враг закладывает мины таким образом, чтобы их нельзя было достать.

"Для преодоления таких заграждений необходимо значительное количество инженерно-саперных подразделений, личный состав которых должен быть способен проделывать проходы в минно-взрывных заграждениях противника как вручную, так и с помощью специальной инженерной техники, наличия которой на такое количество заграждений недостаточно", — объяснил Герега.

Он рассказал, что сформировано пять инженерно-саперных батальонов. Часть личного состава прошла подготовку за границей (около 200 военнослужащих) и выполняет задачи в составе определенных группировок. Инженерные подразделения получили от стран-партнеров до 100 единиц специальной техники, необходимой для проработки проходов во взрывных и невзрывных заграждениях.

Как сообщал "Телеграф", враг активизировал наступление на трех направлениях, но ВСУ сдерживают его натиск.