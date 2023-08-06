Наступление ВСУ замедлилось на одном из направлений: свежие карты боев

Украинские военные сейчас создают благоприятные условия для более крупных контрнаступательных операций

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 529 день. Украинские военные и российские оккупанты за последние сутки провели наступательные операции на нескольких направлениях. В районе Бахмута темпы операций ВСУ замедлились.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Луганская область

Российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Купянска, но успехов не добились. Генштаб Украины сообщил, что оккупанты провели безуспешные наступательные операции в районе н. п. Ольшанка (15 км к северо-востоку от Купянска) и Синьковка (8 км к северо-востоку от Купянска).

ВСУ продолжали наступательные действия на линии Сватово-Кременная продвигались вперед. Им удалось продвинуться восточнее н. п. Верхнекаменское (18 км южнее Кременной).

Захватчики провели наступательные действия на линии Святово-Кременная и и также продвинулись вперед

Министерство обороны рф заявило, что российские войска продвинулись в Новоселовское (14 км к северо-западу от Сватово) и контролируют населенный пункт, хотя визуальных подтверждений этому утверждению ISW не наблюдала.

Бахмут

Оккупанты и украинские источники не сообщали о каких-либо продолжающихся украинских наземных атаках на Бахмутском направлении за последние сутки.

Российский блогер заявлял, что темпы боев на Бахмутском направлении в последние дни заметно снизились

Генштаб сообщил, что украинские силы препятствуют продвижению российских войск в районе Клищеевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута).

Также известно, что россияне перебрасывают большие силы на Бахмутское направление.

Донецк

Захватчики продолжили наступательные действия на фронте Авдеевка — Донецк и продвинулись вперед. Им удалось добиться незначительных успехов южнее Красногоровки (22 км к юго-западу от Авдеевки)[

Российский военный блогер заявлял, что российские войска захватили три неуказанные линии украинских укреплений к северо-востоку.

Один из оккупантов заявил, что российские войска продвинулись до 2 км вглубь украинской обороны на фронте в 1,5 км в районе Марьинки.

Запорожская область

Украинские силы провели ограниченные наземные атаки в западной части Донецкой области и немного продвинулись вперед. ВСУ вели контрнаступательные операции в районе западной границы Донецка и восточной части Запорожской области, но не совершали ни подтвержденных, ни заявленных наступлений.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно пытались отбить утраченные позиции в районе Старомайорского (9 км южнее Великой Новоселки) и в направлении Благодатного (5 км южнее Большой Новоселки)

ВСУ продвигаются в районе Орехова, а группы украинской пехоты продолжают атаковать российские позиции на линии Копаны — Роботино — Вербово (10 км к юго-западу и 17 км к юго-востоку от Орехова).

Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные операции в районе н. п. Роботино (12 км к югу от Орехова) и Новопокровки (13 км к юго-востоку от Орехова)[60].

Блогер, связанный с кремлем, заявил, что украинские силы активизируют действия на левом (восточном) берегу Днепра. По его словам, что украинские силы активизировали действия в дельте Днепра.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные могли поменять свою тактику ведения наступательных действий. В связи с этим Запад выражает встревоженность.