Ночью по Украине летели "Шахеды" и ракеты: сколько вражеских целей сбили и что известно об атаке

Врагу не дает покоя аэродром в Староконстантинове

В ночь на 6 августа российские оккупанты совершили очередную атаку по Украине. В целом силам противовоздушной обороны удалось сбить 30 ракет и 27 беспилотников.

Об этом сообщает 24 Канал.

Сигнал воздушной тревоги раздался в 01:50 практически во всех областях страны.

"Предварительно осуществлены пуски ракет типа Х-101/555 из Ту-95 из Каспийского направления. Ожидаем подтверждения и объявления воздушных тревог. Расчетный подход ракет к ГГУ (государственной границе Украины – 24 Канал) – 02:50 – 03:00," — отметили ночью в профильном ТГ-канале.

Изначально под угрозой была Сумская область, Черниговская и Киевская области. Затем примерно в 3:30. Затем была угроза ракетного удара по Миргороду Полтавской области, и Умани Черкасской области.

В 4:50 Воздушные силы сообщили об опасности в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской областях.

В то же время спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона информирует, что этой ночью российские оккупанты били "Калибрами". Позже было несколько волн и "Кинжалами", и "Калибрами", и Х-101.

"Предварительно, есть успешная работа ПВО", — сказал он.

Игнат подчеркну, что враг попытался атаковать Староконстантинов.

"Понятно, что такое ракеты "Кинжал". Сейчас врагу не дает покоя именно аэродром в Староконстантинове", – подчеркнул он.

Также ситуацию прокомментировали в Воздушных силах Украины. Отмечается, что в целом ночью было уничтожено:

13 ракет Х-101/555 ;

17 ракет "Калибр";

27 БПЛА "Шахед 136/131.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 5 августа российские захватчики снова атаковали Украину. Целью оккупантов стала "Мотор-Сич" и Хмельницкая область. Ситуацию прокомментировал Владимир Зеленский.