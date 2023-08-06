Европе нужна мощная ПВО в Украине: Зеленский объяснил, в чем выгода для ЕС

Мощное ПВО в Украине необходимо всей Европе

Если Украина будет обладать мощной системой ПВО, то в будущем она станет воздушным щитом всей Европы.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении в воскресенье, 6 августа.

По его словам, он заслушал доклад об эффективности использования передовых систем ПВО вроде Patriot и IRIS-T, которые были получены от партнеров.

"Они уже дали весомый результат. И не только в Украине. Ибо каждое уничтожение российских ракет в нашем небе, а особенно таких, как аэробалистические "Кинжалы" – ими российские террористы долго хвалились… Каждый успех наших воинов – это уверенность мира, что государство-террорист не способно сломать общую безопасность", — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что за прошлую неделю оккупанты выпустили по Украине 65 ракет и 178 ударных БПЛА, из которых удалось сбить "существенную часть".

По словам главы государства, именно в украинском небе можно доказать, что террор будет побежден, а это необходимо не только нашей стране.

"Украина может выиграть это сражение, и наш воздушный щит со временем будет обеспечивать безопасность всей Европы", — подытожил он.

Как сообщалось ранее, оккупанты в ночь на 6 августа вновь совершили обстрелы Украины, а силам противовоздушной обороны удалось сбить 30 ракет и 27 беспилотников.