ВСУ дают отпор врагу на всех направлениях: свежие карты боев

Украинские войска проводили наступательные операции на ряде направлений

Наши защитники продолжают героически противостоять оккупанту уже 530-й день. Несмотря на то, что продвижение наших сил замедлилось, враг получает отпор на всех направлениях.

Об этом в отчете сообщил Институт изучения войны (ISW).

Бои в Луганской и Харьковской областях

Наши войска вели наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не продвинулись. В то же время враг атаковал на линии Купянск-Сватово-Кременная и смог немного продвинуться.

В частности, российские штурмовые группы 6-й общевойсковой армии смогли пробить оборону вблизи Ольшан.

Российские СМИ писали, что оккупанты якобы взяли под контроль Новоселовское.

Бои на Донбассе

Украинские войска проводили наступательные операции вблизи Бахмута, но не смогли добиться подтвержденных или заявленных успехов.

В то же время Министерство обороны рф сообщило, что подразделения российской Южной группировки войск отразили украинские атаки вблизи Клещиевки. В частности, там якобы действовали неизвестные российские десантные подразделения (ВДВ).

Также украинские силы совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк, но продвинуться не смогли.

Российские силы также атаковали на линии Авдеевка-Донецк 6 августа, но не добились никаких подтвержденных или заявленных успехов.

Бои на Юге Украины

ВСУ продолжают наступление вдоль административной границы между Донецкой и Запорожской областями, но пока подтвержденных успехов за последние сутки там нет.

Также ВСУ вели наступательные действия в Бердянском направлении.

Российские военкоры писали, что оккупанты отразили украинский штурм под Урожайным.

Что касается действий врага, то он вел ограниченные безуспешные контратаки в районе границы Запорожско-Донецкой области.

Ранее "Телеграф" писал о том, что о наступлении думает глава ГУР Кирилл Буданов.