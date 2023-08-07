Готовила покушение на Зеленского: СБУ задержала российскую информаторку

Если вину женщины докажут, ей грозит до 12 лет за решеткой

Представители Службы безопасности Украины задержали жительницу Николаевщины, помогавшую российским спецслужбам планировать ракетный удар по региону. Следует отметить, что данные российские агенты собирали с расчетом на то, чтобы совершить атаку во время визита президента Владимира Зеленского.

Детали дела раскрыли в пресс-службе СБУ. Довольно циничен тот факт, что одной из главных мишеней россиян должна была стать больница, куда планировал заехать глава государства. Также подозреваемая пыталась выяснить другие локации и время пребывания Зеленского на них.

К счастью, украинским спецам удалось оперативно выяснить преступные намерения женщины, что помогло принять дополнительные меры безопасности во время визита президента.

"В дальнейшем украинская спецслужба продолжила документировать преступные действия вражеской приспешницы, чтобы получить новые данные о ее российских "кураторах" и полученных задачах. Это позволило установить, что враждебная информаторка имела и другие цели. В частности, выявила локацию систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами ВСУ в районе Очакова", — информируют представители СБУ.

Россияне планировали воспользоваться этой информацией в ходе очередной атаки. Однако их информаторка была задержана с поличным — во время очередной попытки передать данные врагу. Отмечается, что для лучшего сбора информации жительница часто ездила по территории района, фотографировала разнообразные объекты инфраструктур и использовала собственные связи в соцучреждениях региона для получения дополнительных данных.

В настоящее время ей объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УКУ — за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ. Если ее вина будет доказана, следующие 12 лет женщина проведет за решеткой.

Напомним, что не так давно внимание общественности было приковано к Днепропетровщине, который призвал оккупантов бить по зданиям полиции и СБУ. Интересно, что довольно скоро появилось видео с раскаянием.

Также "Телеграф" рассказывал, что Служба безопасности Украины начала "охоту" на нечестных военкомов.