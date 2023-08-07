Назвал россиян "прекрасным народом": в Ужгороде скандал со священником УГКЦ

Между журналисткой и Курахом завязалась словесная перепалка

В Украине вспыхнул очередной религиозный скандал. На этот раз отличился священник Ужгородского греко-католического Кафедрального собора.

Его подметила журналистка Дарья Сипигина, которая обнародовала на своей странице в Facebook видео богослужения в соборе.

По её словам, она была шокирована услышанным, проезжая мимо Кафедрального собора. Из громкоговорителей на всю улицу доносились слова о "прекрасном народе россии".

"И мы очень просим, чтобы господь это сделал, это чудо: примирил эти два великих народа — Украины и России. Чтобы эти два народа не толкли, не мучили, не уничтожали, не убивали друг друга. Но чтобы эти два прекрасных народа строили царство Небесное уже здесь на земле и когда-то вместе вошли в небо, обнялись и прославили господа целую вечность на многая и благая лета", — говорит священник Роман Курах в своей речи, что можно услышать на опубликованном видео.

По этому поводу между журналисткой и Курахом завязалась словесная перепалка, во время которой священник проявлял агрессию.

"Он объяснил нам это, мгновенно перейдя на крик и "тыкание", — говорит Сипигина.

На другом видео священник говорит, что "это не он сказал, это Христос сказал". По словам Кураха, его родной брат находится на войне.

"- Вы не можете говорить, что Украина и россия — братские народы.

- Я могу говорить все, что хочу, дорогая моя.

- Вы благословляете русских.

- Благословляю.

- А если ваш брат погибнет, вы так же будете благословлять?

- Так".

При этом стоит отметить, что, несмотря на все вышесказанное, во время литургии священник называл россию "жестоким агрессором" и помолился за всех наших защитников. Это можно услышать в другом отрывке богослужения, который публикуют в сети.

Напомним, ранее мы писали о том, что священники УПЦ МП прямо в храме избили мужчину в военной форме.