Переговоры по Украине в Саудовской Аравии: Китай сделал заявление об итогах

Китай будет продолжать укреплять диалог на основе своего мирного предложения

Международные переговоры по поиску мира в Украине, которые прошли 5-6 августа в Саудовской Аравии, помогли "укрепить международный консенсус".

Об этом заявил МИД Китая, комментируя саммит в Джидде, передает Reuters.

Ли Хуэй (специальный представитель правительства Китайской Народной Республики) "имел обширные контакты и общение со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса… выслушивал мнения и предложения всех сторон и способствовал дальнейшему укреплению международного консенсуса", — говорится в письменном заявлении МИД для Reuters.

В ведомстве также добавили, что все стороны положительно оценили присутствие Ли Хуэя и полностью поддержали положительную роль Китая в содействии мирным переговорам.

"Китай будет продолжать укреплять диалог на основе своего мирного предложения из 12 пунктов и "накапливать взаимное доверие", заявил МИД, не вдаваясь в подробности.

Напомним, Китай направил своего специального посланника по евразийским делам и бывшего посла в России Ли Хуэя, который в мае совершил поездку по шести европейским столицам, чтобы найти точки соприкосновения для возможного политического урегулирования войны в Украине.

На переговорах в Джидде приняли участие более 40 стран, включая Китай, Индию, США и европейские страны, но не рф.

Об итогах встречи в Саудовской Аравии вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Итоги переговоров о мире в Украине: главные выводы после встреч в Саудовской Аравии".

Ранее мы писали о том, что в Офисе президента Украины подвели итоги саммита в Саудовской Аравии.