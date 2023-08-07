Один удар и фейерверк: ВСУ показали яркое видео уничтожения российской гаубицы

Оккупанты лишились еще одной гаубицы

В ВСУ показали эффектные кадры уничтожения российской артиллерийской установки "Мста-Б" снарядом HIMARS на Бахмутском направлении.

Видеозаписью контрбатарейной работы поделился в своем Telegram-канале командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александр Сырский.

"Аэроразведчик 30-й ОМБр с позывным "Вялый" нашел МСТА-Б россиян и скорректировал огонь HIMARS. Один точный выстрел и позиция оккупантов вместе с боеприпасами уничтожена до основания", — сообщил он.

Как видно на видеозаписи, удар реактивного снаряда не оставил шансов российской артиллерийской установке, а также привел к вторичной детонации снарядов, которая вызвала весьма эффектный фейерверк.

Как известно, 152-мм гаубица "Мста-Б" является одним из наиболее распространенных орудий в российской армии. Согласно данным мониторингового ресурса Oryx, украинскими военными таковых было уничтожено и захвачено 101 штука.

Гаубица поступила на вооружение в 1987 году и после распада СССР попала на вооружение многих новых стран, включая и Украину. Всего их было выпущено около 1200 штук, и россия получила около 800 из них. По состоянию на 2021 год 600 пребывали на хранении, поэтому сложно оценить сколько их еще осталось у захватчиков.

Как сообщалось ранее, россияне на Запорожском направлении применили снаряды с ядовитым газом хлорпикрином. Его использование запрещено конвенцией о химическом оружии.