Бухгалтерская ошибка сыграла в пользу Киева: США предоставляют Украине новый пакет помощи

По предварительным данным, в пакет войдут противотанковое оружие и разнообразные боеприпасы.

Украина продолжает получать помощь от международных партнеров. О новом пакете военной помощи от США в $200 млн Джо Байден должен объявить уже во вторник, 8 августа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников. Администрация Байдена начинает распределять $6,2 млрд средств, выявленных после того, как из-за бухгалтерской ошибки Пентагона была завышена стоимость миллиардной помощи Украине.

Как известно, в мае Пентагон объявил, что ошибочно определил более высокую, чем гарантированная, стоимость американской военной помощи. Сотрудники ведомства использовали "восстановительную стоимость" вместо "амортизационной стоимости" для подсчета боеприпасов, ракет и другого оборудования на миллиарды долларов, отправленных в Украину.

Таким образом, бухгалтерская ошибка сыграла в пользу Киева, поскольку позволила отправить больше оборудования. Начало использования этих выявленных средств важно, поскольку они являются последними из ранее утвержденных Конгрессом 25,5 миллиардов долларов США, которые администрация может использовать для отправки военной помощи из американских запасов в случае чрезвычайной ситуации, заявили американские официальные лица.

Сейчас Вашингтон работает над дополнительным бюджетным запросом для продления помощи Киеву, добавили чиновники.

Ожидаемое во вторник объявление о выделении 200 миллионов долларов станет первым траншем из 6,2 миллиарда долларов, которые ранее были выделены в рамках полномочий Президента США по сокращению военного потенциала (PDA).

В этот пакет войдут, в частности, оборудование для разминирования, противотанковое оружие TOW и AT4, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot, ракеты управляемой системы залпового огня (GMLRS) и противотанковые ракеты Javelin, другое оборудование.

Ранее Телеграф писал, что Украина также получит от США девять беспилотных летательных аппаратов Skydio 2+. Эта техника имеет критическое значение для команды генерального прокурора. Она будет использоваться для документирования военных преступлений россиян.

Общая сумма военной помощи США в Украине с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года уже составляет более 43,7 миллиарда долларов.