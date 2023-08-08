На войне с 2014: известный ветеран "Айдара" погиб, сражаясь с россиянами (фото)

Командир погиб 6 августа

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно уносит жизни наших сограждан. Трагическая новость пришла в семью Андрея Веремиенко — ветеран "Айдара" погиб на фронте.

Об этом сообщает военный и журналист Александр Курбатов.

Он напомнил, что Веремиенко являлся участником батальона "Айдар", с того момента, когда тот еще был добровольческим формированием. В 2014 году он воевал под Луганским аэропортом. Тогда же в одном из интервью на вопрос, что нужно сделать для выживания Украины, сказал: "нам необходимо ми-ли-та-ризу-ва-ться".

"Был основой одного из важных подразделений. Интеллектуал, свободный английский, мог быть "гражданином мира", но остался украинцем", — говорит Курбатов.

Побратим погибшего Никита Козачинский был в роте Веремеенко. Он сообщил, что командир погиб 6 августа.

"Человек, которому лично я очень благодарен за миллион вещей. За пример. За дружбу. И друг, и командир. Опытный и профессиональный, порядочный и веселый. Заботящийся о людях вокруг него более чем о себе", — написал Козачинский.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте погиб ветеран АТО с позывным "Тамерлан".

Также мы сообщали, что на войне погиб известный украинский спортсмен и актер Евгений Светличный.