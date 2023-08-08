У ВСУ есть преимущества над рф, которые помогут освободить Крым: их назвал эстонский полковник

Россияне не могут защитить даже свой флот

Вооруженные силы Украины твердо решили освобождать Крым от российских оккупантов. И хотя эта борьба будет нелегкой у Сил обороны имеются средства для выполнения этой задачи.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии, полковник Март Вендла.

"Запорожское направление, очевидно, поможет украинцам достичь их стратегической цели — возвращения Крыма, предпосылкой которого является перерезание сухопутных путей сообщения", — говорит он.

При этом, отмечает военный, если в остальных областях в среднем на одну область приходится 400 оборонительных сооружений, то на Запорожском направлении их было 1400, что, по его мнению, "свидетельствует о масштабах глубины обороны", поэтому "задача, стоящая перед Украиной, очень серьезная".

Тем не менее по словам Вендлы, "Украина способна использовать все свои средства лучше, точнее, чем россияне, потому что в ВСУ боевая разведка находится в относительно хорошем состоянии и поэтому позволяет максимально эффективно использовать войска".

"Поэтому все эти удары в глубину служат той же цели и изолируют войска на поле боя от боеприпасов, бутербродов, чего угодно. Это, конечно, помогает ситуации", — добавил он.

Он также привел "довольно показательный факт", который свидетельствует о неспособности россиян надежно защищать свои военные объекты. Этот факт — подбитие в Черном море БДК "Оленегорский горняк".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Крыму дронами подбит подсанкционный танкер окупантов.