Россияне на оккупированной Херсонщине "отводили войска": зачем им это понадобилось

Неугодных передавали в "правоохранительные органы"

Россияне продолжают репрессии на оккупированных территориях Украины. На этот раз для выявления проукраински настроенных граждан захватчики провели целые спецоперации.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Так, в городе Каховка и других населенных пунктах Херсонской области захватчики распространял фейки об отводе оккупационных войск и проводили демонстрационные действия так называемого массового перемещения военной техники. Целью этих действий было введение в заблуждение гражданского населения и выявления проукраинских граждан и тех, кто помогает ВСУ. Для этого, после вышеуказанных мероприятий россияне провоцировали людей на свободное высказывание и передавали информацию о них в оккупационные так называемые "правоохранительные органы".

Кроме того, по данным Маляр, оккупационные войска специально отключали абонентов от операторов российской мобильной связи и проводного Интернета, во время которого по улицам курсировали автомобили, оснащенные специальным электронным оборудованием для выявления работы передатчиков информации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в россии окончательно приняли решение провести так называемые "выборы" на оккупированных территориях Украины в единый для рф день голосования — 10 сентября 2023 года