Не только F-16? В США заинтриговали заявлением о боевых самолетах для Украины

В Америке пока не хотят опережать события, но обнадеживают прогнозом

После того как ВСУ получат американские истребители F-16 союзники могут предоставить ВСУ и другие самолеты.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в интервью "Укринформ".

По его мнению, поставки западной боевой авиации принесут большую пользу Украине в ее контрнаступлении.

"Я не буду опережать какие-либо будущие решения. Скажу лишь, что это действительно очень важно, что нам удалось начать процесс подготовки украинских пилотов на F-16, а затем, возможно, и на других самолетах четвертого поколения", — говорится в сообщении.

Однако вместе с этим необходимо внимательно посмотреть на стоимость и траты, будет ли это самым подходящим вложением средств. Существуют и другие системы, которые также могли бы обеспечивать роли противовоздушной обороны.

"И целью западного сообщества стран, поддерживающих Украину – Контактной группы, если хотите – должно быть обеспечение многоуровневой противовоздушной обороны, то есть что-то вроде точечной противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, средней дальности, а затем и большего радиуса действия", – подытожил американский посол.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США заинтриговали важным заявлением по F-16.

Также мы сообщали, что в Воздушных силах назвали первоочередные цели врага в Украине после появления F-16.