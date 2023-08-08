Проблему с закупками горючего для армии должен решить парламент — Яровая

Если вопрос закупки горюче-смазочных материалов для армии не решается на уровне исполнительной власти, он должен решиться на уровне законодательной, убеждена волонтер

Профильные парламентские Комитеты по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки должны провести совместное заседание, чтобы принять решение, которое наконец-то расставит все точки над "і" в вопросе закупки горюче-смазочных материалов для армии. Об этом в эфире 5 канала сообщила член киевского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтер Дана Яровая.

Проблема возникла из-за противоречия в законодательстве и правительственных постановлениях, ссылаясь на которые Госаудитслужба (ГАСУ) расценила закупку горючего с НДС, которую осуществляло Минобороны, как "убыток государству". Закупку горюче-смазочных материалов для Пограничников, СБУ, ГУР, которая осуществлялась без НДС Госаудитслужба также признала "убытком государства".

"Получила два официальных письма от нардепа Гетманцева, как главы профильного налогового Комитета с позицией по закупке ГСМ для армии с НДС. И как нардепа — по прибыли поставщиков Минобороны, которые ГАСУ расценила "убытками государства". Комитет также официально обратился к Премьер-министру, Минэкономики, ГАСУ, Минобороны – все адекватно и правильно. Если вопрос не решается на уровне исполнительной власти, то должен решиться на уровне законодательной", — рассказала Яровая.

По ее словам, соответствующие Комитеты должны собраться на заседание.

"Что касается текущих закупок горючего, то мы уже запустили процедуру закупки горючего с НДС. Армия не может ждать. Однако должны наконец решить нормативные противоречия, установить прозрачные, понятные правила для всех участников рынка, чтобы поставщики Минобороны могли выполнять свои обязательства в полном объеме, не опасаясь уголовных производств из-за того, что вся их прибыль будет расценена как "убытки государства", — подытожила Яровая.