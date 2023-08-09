Может сбивать вертолеты и крылатые ракеты: Украина получила неанонсированную помощь от Британии (фото)

Ракета имеет инфракрасное самонаведение и производится британской компанией MBDA

Украина получила на вооружение ракеты "воздух-воздух" малой дальности AIM-132 ASRAAM.

Об этом пишет "Милитарный".

Журналисты пришли к такому выводу после того, как увидели фотографию наземной пусковой установки, способную запускать такие ракеты, в издании The Times. Также о передаче ракет британской газете сообщил и один из украинских военных. Интересно, что официально о передаче данного типа вооружения не сообщалось.

Пусковая установка расположена на трехосном шасси повышенной проходимости SupaCat, которая имеет способность нести сразу две ракеты AIM-132 ASRAAM.

Фото издания The Times

Кроме того, на снимке заметили дополнительный боезапас из двух ракет. Данная пусковая установка оснащена электронно-оптической головкой, которая находится на мачте за кабиной.

Как отметил в своем материале эксперт Андрей Харук, данный ЗРК способен сбивать вертолеты и крылатые ракеты, а вот для борьбы с самолетами он непригоден, так как нуждается во внешнем целеуказании.

Что известно о ракетах AIM-132 ASRAAM

Ракета имеет инфракрасное самонаведение и производится британской компанией MBDA. Она идеально подходит для ведения боевых действий на близких расстояниях. Ракета весит 88 килограммов, а ее длина составляет 2,9 метра. Вес боеголовки — 10 килограммов. Максимальная скорость 3+ Маха, а дальность полета — 25+ км.

Каждая такая ракета стоит около 200 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее "Телеграф" писал о том, как ВСУ будут использовать лазерные целеуказатели, которые получили от Германии.