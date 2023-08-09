Гражданские очень расслабились: погибший сержант 72-й бригады призывал каждого готовиться к войне (видео)

Воина провели в последний путь 6 августа в Звягеле

В боях за Украину 2 августа 2023 года погиб украинский воин Тимур Абубакаров с позывным "Тамерлан". На День Независимости, 24 августа 2022 года, он дал интервью, в котором объяснил, почему каждый украинец должен учиться защищать свою Родину с оружием в руках.

Интервью опубликовано в youtube.

Напомним, после окончания лицея Тимур пошел на срочную службу в ВСУ, а затем заключил контракт. Был в Косово, после 14-го года воевал под Дебальцево и Бахмутом. Три года до полномасштабного вторжения России в Украину вел гражданскую жизнь, но с первого дня войны мужчина снова был в строю. Последняя его должность – главный сержант 118 ОМБр.

В интервью Тимур говорил, что надежды, что война скоро закончится, лишь подрывают моральный дух украинцев. Поэтому нужно настроиться на трудную и долгую работу.

"Наша задача воевать, и мы воюем каждый день. Если я буду просто сидеть мечтать и рассказывать ребятам, что там где-то договоренности начались, это будет только уменьшать моральный дух моих воинов. Поэтому мы их готовим, что эта война надолго, что нам нужно будет воевать, воевать много, в тяжелых обстоятельствах", — объяснял герой.

Он добавил, что украинские воины должны быть готовы как к наступлению, так и к обороне, уметь воевать и летом и зимой. Враг может изменить тактику, а значит, будет потребность изменять и свою.

"Мы должны быть очень гибкими, у нас есть потребности насущные, но нам нужно стратегически думать вперед, потому что по моему субъективному мнению, она (война, — ред.) надолго, и если даже у нас будут договоренности, мы снова будем с ними воевать. Через год, месяц, пять лет — безразлично, мы должны готовиться", — подчеркивал Тимур.

Он добавил, что, приехав на короткое время с фронта домой, он был удивлен тем, что украинцы не готовятся к войне.

"Я, пожалуй, сейчас скажу непопулярные вещи, но гражданские слишком расслаблены… Мы как нация должны работать… Каждый человек, живущий в Украине, он должен уметь себя защитить, свой дом, с оружием в руках", — сказал "Тамерлан", добавив, что люди в тылу должны получать базовую военную подготовку.

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Как сообщал "Телеграф", на фронте погиб ветеран "Айдара" Андрей Веремиенко. В 2014 году он сражался под Луганским аэропортом. Тогда же в одном из интервью на вопрос, что нужно сделать для выживания Украины, сказал: "нам необходимо ми-ли-та-ризо-ва-ться".