Митрополит ПЦУ на проповеди заявил о "выдуманной" войне. Что это было?

Инфоповод сразу же подхватили российские пропагандистские ресурсы

В Православной церкви Украины разразился скандал, после того, как митрополит Черновицкий и Буковинский ПЦУ Даниил (Михаил Ковальчук) некорректно употребил словосочетание "выдуманная" война. Теперь он должен разъяснить, что допустил ошибку.

Об этом заявил спикер ПЦУ, митрополит Белоцерковский Евстратий (Зоря).

8 августа в сети появилось скандальное видео: митрополит Даниил в обращении к верующим назвал войну "выдуманной".

"Дорогие паломники, мы преклоняемся перед вами, потому что вы преодолеваете вопреки невозможному. Наша власть то "выдумывает" ту войну, то боится, чтобы московские (священники УПЦ МП. — Ред.) их не осудили и не позволяли нам вас собрать в это святилище, и дать вам богоспасенные размышления», — заявил Черновицкий митрополит.

Инфоповод сразу же подхватили российские пропагандистские ресурсы, однако, по словам спикера ПЦУ, митрополит Даниил просто некорректно употребил словосочетание.

"Возможно, это произошло из-за его стилистики языка и возраста (74 года). Позиция Православной церкви Украины относительно войны, развязанной рф, — ясная, однозначная и многократно удостоверенная в документах и заявлениях как соборных органов Церкви, так и лично предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания. Поэтому определение "выдуманная война" категорически противоречит позиции ПЦУ и не может ни в коем случае трактоваться не только как официальное мнение Церкви, но и как мнение на уровне отдельных ее представителей. Владыка Даниил должен дать разъяснения и извиниться за ошибочно сформулированное мнение", - объяснил митрополит Евстратий.

Контекст скандала

Митрополит Черновицкий и Буковинский Даниил никогда не входил в УПЦ Московского патриархата. В начале 1990-х Даниил имел конфессиональную принадлежность к Украинской автокефальной православной церкви, а затем был принят в юрисдикцию УПЦ Киевского патриархата. С 2019 года служит в ПЦУ.

В СМИ клирик известен заявлениями о том, что на Петра Порошенко сошел святой дух и таким образом украинская церковь получила Томос.

Что же касается заявления о "выдуманной войне", то вероятно, что митрополит Даниил, действительно, ошибся в корректности высказываний.

"Насколько можно понять из контекста, митрополит Даниил в своей речи имел в виду официально установленный запрет проводить массовые паломничества, введенный в результате войны", — объясняет митрополит Евстратий.

Так, 8 августа, верующие ПЦУ на Буковине отправились в крестный ход в монастырь великомученика Пантелеймона в селе Шипинцы.

"В результате войны шествие в монастырь не является единым организованным. Фактически из каждого села свои группки верующих во главе со священником", — отмечается в сообщении в паблике "Православные Буковины".

"Но этот запрет на практике не выполняется повсюду одинаково: когда речь идет о мероприятиях, организуемых Московским патриархатом, то их проводят фактически без запрета. Можно привести примеры походов на Почаев. Это, как можно понять из речи, и возмущает митрополита Даниила", — резюмировал представитель ПЦУ.

Напомним, что в июле Донецкая и Горловская епархии УПЦ Московского патриархата перешли в Русскую православную церковь (РПЦ).