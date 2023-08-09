Григорий Козловский: маленькой помощи не бывает, артиллерийская бригада ВСУ получила технику для передовой

Григорий Козловский и ФК "Рух" отправили необходимую технику на передовую

БО "Движение в будущее" (укр. "Рух у майбутнє") и его основатель Григорий Козловский передали 45-й отдельной артиллерийской бригаде Вооруженных Сил Украины необходимую на передовую технику. К военным на фронт поехал трал для перевозки техники. Полученная техника позволит выполнять необходимые задачи в зоне столкновения.

Украинские воины получили трал для перевозки техники, которую доставит на передовую машину-экскаватор КрАЗ. Последнюю они направят в Донецкую область для обустройства позиций. Этот трал нужен артиллеристам для быстрой и безопасной перевозки техники.

Трал доставит на передовую машину-экскаватор КрАЗ

Помощник начальника автомобильной службы 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, капитан Святослав Мартынович рассказал, что трал используется для эвакуации поврежденной техники, которая перевозится из зоны боевых действий в ремонтные базы и склады. Также используется для перевозки. Чтобы инженерная техника не ездила своим ходом, ее легче, экономнее и лучше перевозить на трале. Для логистики это очень важно.

"Уже 9 лет война, а люди помогают. Помощь от "Руха" есть, используется, за это большое спасибо", – добавил Мартынович.

Григорий Петрович Козловский активно помогает 45-й отдельной артиллерийской бригаде. Это подразделение ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, созданное в 2014 году в составе корпуса резерва, который дислоцировался на Львовщине. Так раньше на фронт отправилось оборудование для балансировки колес, шиномонтаж, компрессоры, аккумуляторы для зарядки, инструменты, отбивные молотки и прочее. То есть те вещи, которые необходимы на передовой для украинских военных. А зимой 45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ получила инновационные современные дроны. Эти квадрокоптеры оснащены тепловизионными камерами ночного видения. Среди моделей, переданных футбольным клубом "Рух", модифицированные дроны Djimatrice 30 и Djienterprise.

"Мы полностью интегрированы в процессы поддержки украинской армии. Эта поддержка продолжается с первого дня войны, и будет продолжаться со стороны нашего клуба до последнего дня войны. Сегодняшняя помощь — это дань признательности нашим военным", — отметил Григорий Петрович Козловский.

Основатель БО "Движение в будущее" Григорий Козловский

"Движение в будущее" помогало, помогает и будет обязательно помогать столько, сколько это будет нужно и будем вместе приближать нашу Победу", — добавил меценат.