Оккупанты запустили БПЛА по Украине: Киев предупредили об опасности

Угроза объявлена в ряде областей

В ряде украинских областей, в очередной раз за день объявлена воздушная тревога, на сей раз из-за угрозы применения россиянами ударных БПЛА.

Как проинформировала пресс-служба Воздушных сил ВСУ изначально беспилотники были зафиксированы в Сумской, Черниговской и Полтавской областях, но затем они переместились в сторону Киевской области.

При этом тревога была объявлена и в самой столице, а по данным мониторинговых групп сами дроны уже были зафиксированы в районе Броваров.

О сбитиях и прилетах информации пока не поступало.

Как сообщалось ранее, днем 9 августа в Украине несколько раз звучали сигналы воздушной тревоги из-за взлетов самолетов МиГ-31К, которые являются потенциальными носителями ракет Кинжал. При этом один раз россияне даже применили средства радиоэлектронной борьбы и совершили имитационные пуски, чтобы сбить с толку украинские средства ПВО.

Кроме того, ближе к вечеру стало известно, что оккупанты нанесли удар по Запорожью, из-за чего по меньшей мере три человека погибли. Пострадал храм и торговые точки, а в жилых домах вылетели оконные рамы и стекла.