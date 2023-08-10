"Надо это наращивать": Чмут назвал главную цель ударов дронами по москве

Удары беспилотниками по территории рф уже стали обыденностью

Удары дронами по москве имеют военную цель — оттягивание сил и средств оккупантов с поля боя, с тылов, с других объектов.

Об этом рассказал ветеран АТО, директор Фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в интервью РБК-Украина.

"Не может россия показывать всем, что постоянно в центр москвы что-нибудь прилетает, им нужно что-то менять, а это требует ресурса. Как и у нас, ресурс не берется быстро и с неба, его надо откуда-то забрать", — пояснил он.

По словам Чмута, так как рф — большая страна и целей там множество, если они закроют небо москвы – откроется небо над десятками других крупных городов, если закроют три завода здесь – откроют пять заводов там. Поэтому ВСУ всегда будет по чему отрабатывать, главное, чтобы было чем.

На вопрос о "красных линиях" и реакции Запада на удары по территории рф военный ответил, что ломать эти "линии" может быть опасно, лучшая тактика — продавливание.

"Год назад, если бы мы сказали, что в Крым будет лететь каждый день, все были бы очень озабочены. А сейчас в Крым летит или плывет каждый день, и это уже рассматривается как норма. Если бы год назад мы бы сказали, что в москву будет что-то прилетать через день, то все были бы очень встревожены, а сейчас летит – ну, пусть и летит. Поэтому эти линии нужно передвигать очень нежно и плавно. И мы это делаем, у нас это получается и надо дальше наращивать это", — резюмировал ветеран.

Как сообщал "Телеграф", под утро 10 августа два беспилотника летели в направлении москвы. Власти рф, как обычно, заявили, что оба дрона якобы были сбиты, но в в подмосковном Домодедово вспыхнул масштабный пожар.