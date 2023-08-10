Встреча Зеленского и путина в Дубае: в Госдепе США рассказали, кто будет принимать решение

Переговоры не имеют смысла, пока кремль не отказывается от своих захватнических целей

Президент ОАЭ Мухаммад бин Заид предложил организовать в Дубае на климатической конференции встречу президентов Украины Владимира Зеленского и россии владимира путина. В государственном департаменте Соединенных Штатов прокомментировали эту идею.

Решение о любой встрече глав Украины и России "должен принять президент Зеленский", сказал представитель Госдепа Мэттью Миллер на брифинге.

"Мы четко дали понять, что когда речь идет об определении будущего Украины, то здесь в первую очередь решает Киев, и это касается любых потенциальных переговоров", – заявил он.

Мэттью Миллер напомнил, что Зеленский давно дал понять, что "открыт к разговорам с россией, где Москва будет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины". Однако препятствием является позиция путина.

"Поэтому пусть он (Зеленский, — ред.) сам решает, когда будет готов или когда они будут иметь такие разговоры. Но препятствием всегда было и остается то, что путин не отказался от своих империалистических целей, от своей веры в то, что Украина, по его словам, не является настоящей страной, и не вывел свои войска за ее границы", — подчеркнул представитель Госдепа.

Как сообщал "Телеграф", в 2022 году Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о невозможности переговоров с диктатором владимиром путиным. После этого он не раз заявлял о том, что переговоры с нынешней властью россии невозможны.