Переговоры возможны, но...: Кулеба назвал два условия для разговора Украины с рф

Украине никогда не поверит рф на слово

Несмотря на предложение организации встречи Зеленского и путина от президента ОАЭ Мухаммада бин Заида, в Украине считают, что главу нашего государства никогда не удастся увидеть за одним столом с кремлевским диктатором.

Такое мнение высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Corriere della Sera.

Прежде всего министр уточнил, что переговоры рф и Украины возможны, но после вывода оккупационных войск и не с путиным. При этом по поводу первого он отметил, что "это зависит от обстоятельств".

"Мы не верим россиянам на слово, никто в здравом уме не поверит. Прежде чем пойти (на компромисс по переговорам, — ред.), мы хотели бы убедиться, что намерения рф серьезные, а не являются уловкой, чтобы затем вернуться и снова атаковать Украину", — сказал он.

Кулеба считает, что желаемый результат для нашей страны может быть достигнут "сочетанием войны и дипломатии".

"С первым справляются наши генералы, их задача подтолкнуть россиян к отступлению и понять, что говорить лучше, чем воевать. Я забочусь о дипломатии и диалоге, когда это возможно", — отметил министр.

По поводу владимира путина глава МИД заявил, что он "не является партнером Украины для переговоров".

"Он совершил слишком много очень серьезных преступлений. Существуют другие дипломатические способы опосредованной борьбы. Но нам понятно, что мы никогда не сможем увидеть путина и Зеленского за одним столом", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее мы писали о том, почему Украина не может допустить "плохого мира" с рф.