В Купянском районе Харьковщины объявлена эвакуация населения: что известно
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Люди живут под обстрелами оккупантов
В Купянском районе Харьковской области объявлена обязательная эвакуация.
Об этом сообщила Купянская районная администрация.
"На деоккупированных территориях Купянского района Харьковской области приближенных к зоне боевых действий начинается проведение обязательной эвакуации населения.
Распоряжение было подписано 9 августа 2023 года врио начальника Купянской районной военной администрации Андреем Канашевичем", — говорится в сообщении.
В список вошли 33 населенных пункта.
Причины такого решения в районной администрации уточнять не стали. Скорее всего, это связано с активизацией противника на данном направлении, о чем неоднократно сообщали украинские военные.
В сводке Генерального штаба ВСУ за минувшие сутки говорилось, что на Купянском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки Харьковской области. Враг наносил удары по 10 населенным пунктам, среди них Двухлетняя, Масютовка, Петропавловка, Кучеровка и Кисловка Харьковской области.
Ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ имеют успехи на нескольких направлениях.