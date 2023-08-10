В Купянском районе Харьковщины объявлена эвакуация населения: что известно

Люди живут под обстрелами оккупантов

В Купянском районе Харьковской области объявлена обязательная эвакуация.

Об этом сообщила Купянская районная администрация.

"На деоккупированных территориях Купянского района Харьковской области приближенных к зоне боевых действий начинается проведение обязательной эвакуации населения.

Распоряжение было подписано 9 августа 2023 года врио начальника Купянской районной военной администрации Андреем Канашевичем", — говорится в сообщении.

В список вошли 33 населенных пункта.

Причины такого решения в районной администрации уточнять не стали. Скорее всего, это связано с активизацией противника на данном направлении, о чем неоднократно сообщали украинские военные.

В сводке Генерального штаба ВСУ за минувшие сутки говорилось, что на Купянском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки Харьковской области. Враг наносил удары по 10 населенным пунктам, среди них Двухлетняя, Масютовка, Петропавловка, Кучеровка и Кисловка Харьковской области.

Ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ имеют успехи на нескольких направлениях.