Спецбатальон "Шаман" охотится на генералов рф: в ГУР сделали громкий анонс

Российские военные преступники знают, что возмездие их настигнет

В западных СМИ появилась информация о новом задании спецбатальона "Шаман" по ликвидации российских офицеров. В ГУР МО не стали раскрывать подробностей, отметив, что их можно будет узнать из некрологов российских генералов и не только.

Материал, опубликованный в The Times, в котором журналисты утверждали, что двое бойцов батальона "Шаман" без подробностей рассказали о новом задании по ликвидации российских офицеров, прокомментировал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он, по понятным причинам, отказался рассказать детали, но дал интригующий "анонс".

"Подробности мы будем наблюдать, читая некрологи тех же российских генералов и не только их. А то, что спецподразделения ГУР МО работают эффективно и не только на линии фронта, но и за ней, это не новость", — рассказал он.

Юсов добавил, что российские военные преступники знают, что возмездие их настигнет.

"Они знают, что возмездие неизбежно и может найти их где бы они ни находились. И так должно быть", — отметил представитель ГУР.

По словам Юсова, количество суицидов среди российских офицеров после полномасштабного вторжения "возросло и возросло значительно". При этом, "часть из них может быть связана с такими страхами".

Он добавил, что в батальон "Шаман" берут людей, готовых уничтожать врага и защищать страну. Важное условие — готовность и желание учиться.

"Так как там с первых дней полномасштабного вторжения присоединились люди без серьезного военного образования. Но за это время подготовились, как и в других спецподразделениях ГУР МО. Люди с высокой мотивацией и высоким уровнем подготовки. Результаты мы видим на разных периодах", — рассказал он.

При этом Юсов отказался комментировать "поход" батальона "Шаман" на оккупированную территорию Херсонской области.

"На Херсонском направлении идут чрезвычайно ожесточенные бои, проводят как наступательные, так и оборонные операции. И есть слаженная позиция, что мы не комментируем эти события. Но поверьте, что работы там ведутся. Враг уничтожается и потери врага в силах и средствах велики", — рассказал представитель ГУР.

Как сообщал "Телеграф", ранее The Times со ссылкой на неназванного офицера украинской разведки и двух сержантов подразделения ССО сообщало, что "Шаман" — это 10-й отряд спецназа, штурмовой и разведывательной части украинской военной разведки. В него принимают тех, кто проходит изнурительные испытания. Военнослужащие с этого отряда имеют навыки в дайвинге, парашютном спорте и альпинизме и совершили несколько тайных рейдов на территорию россии.