"Дети будут знать, что такое "шахед": волонтер рассказал, на сколько может затянуться война

Украинцам нужно привыкать жить в таких условиях

Война в Украине может затянуться на десятилетия, хотя интенсивность боевых действий с годами будет уменьшаться.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал известный волонтер и военный, директор Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

По его словам, при таком сценарии Украина будет жить в постоянном ожидании прилетов, так как всю территорию нашей страны закрыть от ракет противника невозможно.

"Дети будут знать, что такое "шахед", в школах будут нормальные бомбоубежища, производство будет ориентировано на то, что может прилететь. Как Израиль, но в масштабах Украины. Даже он не способен себя гарантированно на 100% от всех возможных угроз защитить, все равно что-то прилетает и где-то взрывается", — сказал он.

По его словам, измениться ситуация может только при событиях большого масштаба.

"Только если вдруг завтра что-нибудь случится: путин умрет, россия развалится, откопаем ядерное оружие. Если все будет идти таким образом, как сейчас… Уже полтора года, может, еще полтора года, это уже будет три. А до этого было восемь", — сказал военный.

Также волонтер высказался о том, что Украине придется мобилизовать еще сотни тысяч людей, которые должны будут заменить уставших бойцов на передовой.

"Потому что они не вечны. А это значит, что из нас троих (присутствующих в комнате – ред.) кого-то точно заберут. А потом второго, а потом третьего", — добавил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что по мнению экспертов, президент россии владимир путин стремится затянуть войну как можно дольше.