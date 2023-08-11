"Уже совсем скоро": Подоляк заинтриговал заявлениями о контрнаступлении ВСУ

Армия рф не имеет успеха даже на своих приоритетных направлениях

Контрнаступление ВСУ, которое некоторые считают медленным, на самом деле имеет "накопительный эффект", а его существенные результаты в будущем смогут увидеть все.

Об этом в интервью "24 Каналу" заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что "очень позитивно" смотрит на то, что сейчас происходит на линии фронта.

"Почему очень оптимистично? Потому что наши продвигаются вперед несмотря ни на что. россия сконцентрировала огромное количество ресурса, огромное количество мобилизованных. Россияне минировали, выстраивали инженерные конструкции. Однако на всех направлениях идут активные боевые действия", — объяснил он.

В пример он привел Купянское направление, которое россияне считают своим приоритетом. Армия рф, по его словам, там не имеет успеха, более того, "там тоже постепенно наши оттесняют врага, уничтожая огромное количество ресурса россии в боевых столкновениях".

"Поэтому я считаю, что это период накопления эффекта и параллельно идет разминирование и уничтожение логистической инфраструктуры. Немного следует увеличить ресурсы, которые нам для этого нужны. Но этот период накопления эффекта в скором будущем даст существенные результаты. Мы вгрызлись на всех направлениях. Это очень хорошо. Нет каких-то приоритетных направлений, как бы там себе Рроссия ни рисовала – есть много направлений, где наши бригады отрабатывают очень и очень эффективно", — говорит Подоляк.

Подоляк говорит, что он с большим уважением относится к работе наших защитников и еще раз подчеркивает "все, что развивается сегодня по линии фронта, даст очень и очень эффектные последствия уже совсем скоро".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пентагоне оценили ход украинского контрнаступления.