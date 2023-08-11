"Невозможно, четыре сразу!" Залужный снова умилил украинцев своей фотографией

Украинцы, естественно, в очередной раз не смогли пройти мимо такой милоты

Главком ВСУ Валерий Залужный не перестает умилять украинцев своими фотографиями. На этот раз в кабинете у генерала, во время встречи с начальником Генштаба Словакии, были замечены статуэтки "Малыша Йоды" (Грогу, если быть точнее), с которым Залужный у многих украинцев ассоциируется еще с тех пор, как он был замечен с шевроном с его изображением.

Об этом сообщает "Телеграф".

Судя по количеству статуэток железному генералу их все подарили украинцы, а тот бережно хранит на самом видном месте. Одного "Йоду", к слову, главкому подарил генерал Сергей Кривонос.

Украинцы, естественно, в очередной раз не смогли пройти мимо такой милоты. Некоторые, к слову, предполагают, что Грогу Залужный выбрал не просто так, а в этом якобы есть большой символизм.

Напомним, ранее мы писали о том, что Залужный умилил сеть общением с известным украинским военным. Под роликом Валерия Маркуса главком дал приказ военному немедленно надеть защиту.

Также Телеграф" писал о том, что Валерий Залужный пришел на свадьбу в украинской паре. Новоиспеченный супруг поблагодарил главкома за то, что сделал "невероятным" этот важный день в их жизни.