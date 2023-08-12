Укр

Ночь в Крыму была тревожной: в ходе атаки БПЛА прогремели взрывы на военной базе, Крымский мост перекрыт (видео)

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Над полуостровом работала вражеская ПВО Новость обновлена 12 августа 2023, 07:44
Над полуостровом работала вражеская ПВО. Фото Коллаж

Оккупанты традиционно отчитались, что "жертв и разрушений нет"

В оккупированном Крыму все чаще звучат взрывы, не стала исключением и ночь на субботу, 12 августа. В россии заявили, что полуостров был атакован 20-ю беспилотниками, прогремели взрывы в Новоозерном.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

"Советник главы" Крыма олег крючков около четырех часов ночи сообщил, что "над разными районами Крыма сработали системы ПВО".

"ВС рф в ночь на 12 августа отбили атаки 20 украинских БПЛА на Крым, пострадавших и разрушений нет", — заявили в минобороны рф утром, добавив, что 14 БПЛА якобы были уничтожены средствами ПВО и шесть подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

При этом в сети появились видео взрывов в Новоозерном (поселок городского типа на западе Крымского полуострова, расположен на берегу залива Донузлав). Очевидцы сообщали, что там стоял гул беспилотников, были вспышки и звуки стрельбы. Известно, что в Новоозерном расположена большая военная база хранения оккупантов — 943 ЦЗМР, где вероятно было много военной техники. По словам местных жителей, там было очень громко.

Новоозерное на карте

Сообщается, что из-за атаки оккупанты перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту.

Как сообщал "Телеграф", 11 августа, прогремел взрыв в москве, в районе Карамышевской набережной. Столицу россии атаковал беспилотник, в сети показали кадры взрыва.

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#Крым #Военная база #БПЛА #Атака