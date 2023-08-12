В Кривом Роге прозвучали мощные взрывы перед объявлением воздушной тревоги

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения

После 10 часов утра в субботу, 12 августа перед объявлением воздушной тревоги в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели мощные взрывы. К счастью, обошлось без потерь.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщают очевидцы, над местом взрыва в небо поднимается густой дым.

В сети появилось видео звуков взрыва.

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога. Людей просят находиться в безопасных местах.

По состоянию на 10:28 карта тревог в Украине выглядела так:

В 10:32 дали отбой воздушной тревоги.

Как сообщил Вилкул после отмены воздушной тревоги рассказал о последствиях взрыва.

"Пока что без деталей, но, слава Богу, без потерь", — написал он.

Напомним, Кривой Рог часто страдает от российских ударов. В конце июля оккупанты ударили по городу ракетой. Погибло пятеро людей, в том числе мама и дочка — Наталья и Дарья. Девочке было всего 10 лет.

Также россияне бьют по городу "шахедами". В ходе одной из таких атак пострадало коммунальное и транспортное предприятия. Там было разрушено административное здание, некоторые здания были повреждены, а также пострадали автомобили и техника. Повреждены также и 2 жилых дома. Ранение получил мужчина.