Плацдарм создан и растет: СМИ сообщают о важном успехе ВСУ на фронте (карта)

У ВСУ, похоже, получилось достичь успеха на южном направлении

После удачного рейда на левый берег Днепра в Херсонской области ВСУ, похоже не стали отходить обратно, а закрепились на новых позициях возле населенного пункта Казачьи лагеря.

Информацию об этом обнародовал военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке, который получил эти данные из своих источников.

"Наконец-то разрешено сообщить, что украинские войска НЕ отступили через Конку и Днепр после нападения на российские силы к западу от Казачьих лагерей в прошлый вторник, но создали плацдарм в этом районе и он постоянно растет", — сообщил журналист.

Кроме того, он обнародовал карту, на которой видно, где примерно находится это место.

Как сообщалось ранее, информация об атаке ВСУ в этом районе появилась 9 августа, россияне тогда сообщали, что украинские военные провели внезапную операцию по прорыву вражеской линии обороны. Используя до 7 катеров, каждый из которых перевозил по 6-7 человек, воины переплыли Днепр и высадились на левобережье Херсонщины.

При этом из-за немногочисленности оккупационного контингента, противнику удалось отреагировать на операцию далеко не сразу. Стоит отметить, что в военном руководстве Украины информацию о прорыве не подтверждали, а потому она остается лишь слухами.

Как сообщалось ранее, австралийский военный эксперт Мик Райан ранее высказал мнение, что ВСУ в один момент станет проще атаковать оккупантов через Днепр, чем пытаться прорвать минные поля на сухопутном участке фронта.