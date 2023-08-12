Укр

"Бережем людей": в Минобороны ответили на слухи о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ВСУ
ВСУ

ВСУ пока не создавали плацдарм на левом берегу

Украинские военные провели успешную операцию на левом берегу Днепра в Херсонской области, но не закреплялись там.

Об этом сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр, комментируя всплеск слухов вокруг информации о том, что ВСУ смогли создать плацдарм возле Казачьих лагерей.

Она отметила, что только вернулась из тех мест и может сказать, что поводов для ажиотажа нет.

"Для того чтобы там высадиться, не быть уничтоженным, да еще и закрепиться, нужно зачистить территорию и отбросить врага. Мы бережем людей, поэтому работаем контрбатарейно", — отметила Маляр.

При этом замглавы МОУ добавила, что некоторые подразделения действительно выполнили в этом районе боевую задачу. Это, по ее словам, вполне закономерно, поскольку Украина настроена на возвращение всех своих территорий, а потому отрабатывает все возможности.

Как сообщалось ранее, информация об атаке ВСУ в этом районе появилась 9 августа, россияне тогда сообщали, что украинские военные провели внезапную операцию по прорыву вражеской линии обороны.

12 августа военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке обнародовал информацию о том, что после этого ВСУ не отступили, а закрепились на плацдарме, который продолжает расширяться.

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#Херсонская область #ВСУ #Анна Маляр