Оккупанты попытались прорваться с неожиданного направления: в ВСУ раскрыли детали атаки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Диверсионную группу обнаружили и оттеснили обратно в россию
Хотя основные боевые действия разворачиваются на южном и восточном направлениях, однако россияне не оставляют попыток найти уязвимые места в украинской обороне и на других участках границы.
Так заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Сергей Наев проинформировал, что 12 августа диверсионная группа противника пыталась проникнуть возле одного из сел Зноб-Новгородской общины (Сумская область).
Он отметил, что украинские военные смогли зафиксировать по меньшей мере 10 вооруженных россиян и вступили с ними в перестрелку, а на помощь им отправились противодиверсионные резервы Нацгвардии и пограничники с БПЛА.
"Шквальный огонь наших защитников заставил противника забрать раненных и отступить за государственную границу Украины", — написал Наев.
При этом он отметил, что свой отход захватчики прикрывали стрельбой из 120-мм миномета.
Как сообщалось ранее, австралийский военный эксперт Мик Райан ранее высказал мнение, что ВСУ в один момент станет проще атаковать оккупантов через Днепр, чем пытаться прорвать минные поля на сухопутном участке фронта.