Оккупанты попытались прорваться с неожиданного направления: в ВСУ раскрыли детали атаки

Диверсионную группу обнаружили и оттеснили обратно в россию

Хотя основные боевые действия разворачиваются на южном и восточном направлениях, однако россияне не оставляют попыток найти уязвимые места в украинской обороне и на других участках границы.

Так заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Сергей Наев проинформировал, что 12 августа диверсионная группа противника пыталась проникнуть возле одного из сел Зноб-Новгородской общины (Сумская область).

Он отметил, что украинские военные смогли зафиксировать по меньшей мере 10 вооруженных россиян и вступили с ними в перестрелку, а на помощь им отправились противодиверсионные резервы Нацгвардии и пограничники с БПЛА.

"Шквальный огонь наших защитников заставил противника забрать раненных и отступить за государственную границу Украины", — написал Наев.

При этом он отметил, что свой отход захватчики прикрывали стрельбой из 120-мм миномета.

Как сообщалось ранее, австралийский военный эксперт Мик Райан ранее высказал мнение, что ВСУ в один момент станет проще атаковать оккупантов через Днепр, чем пытаться прорвать минные поля на сухопутном участке фронта.