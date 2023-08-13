Россияне отступили из Урожайного, а ВСУ успешно атакуют на юге: свежие карты боев

Украинские войска на фронте продолжают давить врага, в особенности на Донецком и Запорожском направлениях. Российские пропагандисты заявили, что путинской армии пришлось отступить в районе населенного пункт Урожайное.

Об этом сказано в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW). Также о ситуации на фронте по состоянию на утро 13 августа рассказали в Генштабе ВСУ.

Харьковское и Луганское направления

Так, россияне пытались наступать к северо-востоку от Синьковки, к северу от Кисловки, а также вблизи Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска). Однако их усилия были безуспешными. По словам главы Восточной группировки ВСУ полковника Сергея Череватого, враг наступает на Купянск, чтобы оттянуть туда как можно больше украинских сил из Бахмутского направления – эти слова подтверждают оценку ISW.

Также на протяжении прошедших суток враг продолжил наступать по линии Сватово – Кременная, а также к юго-востоку от Андреевки, но успеха также не имел.

Донецкая область

Российские солдаты не оставляют попыток наступать на Бахмутском направлении, а ситуация к западу от Клещиевки, по словам российской стороны, по состоянию на 12 августа была спорной и бои не прекращаются. Что касается ситуации вокруг Бахмута, то ситуация там под контролем ВСУ. Оккупанты пытались совершать ограниченные атаки, но продвинуться им так и не удалось.

Помимо Клещиевки враг пытался наступать вблизи Богдановки и Белой Горы, а также атаковал вдоль линии Авдеевка-Донецк, но безуспешно. ВСУ отбили штурмы россиян вблизи Авдеевки и Марьинки (на юго-западной окраине Донецка).

Юг Украины

ВСУ продолжили наступать в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей и достигли значительных тактических успехов. По словам российских пропагандистов, добровольческий батальон "Восток" был вынужден отступить от села Урожайное после нескольких дней интенсивных и тяжелых боев. Это подтверждают и геолокационные кадры за 11 августа.

На Мелитопольском направлении, по данным Генштаба, ВСУ также продолжают наступать. А части добровольческого батальона из Северной Осетии оборонялись вблизи Пятихаток и Жеребянки, утверждая, что в этом районе ведутся активные бои.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что контрнаступление ВСУ имеет "накопительный эффект". Михаил Подоляк позитивно оценил то, что происходит сейчас на фронте.