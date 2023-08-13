Глушит связь и летает больше 12 часов: Германия передаст Украине дрон нового поколения - СМИ

Немецкий дрон можно запускать практически с любой точки

Немецкая компания Rheinmetall, которая недавно передала Украине мобильные разведывательные комплексы SurveilSPIRE, поставит новую помощь. До конца 2023 года ВСУ получат беспилотный комплекс для воздушной разведки "Luna NG".

Об этом сообщает издание "Bild am Sonntag" со ссылкой на собственные источники. Этот БПЛА новая версия дрона Luna, который Бундесвер уже передавал Украине.

Беспилотный комплекс "Luna NG" включает в себя наземную станцию управления, пусковую катапульту, военные грузовики и несколько БПЛА. Это недавно разработанный дрон, который отличается от предыдущих моделей важными эксплуатационными характеристиками. Применять его можно не только как разведывательную систему, но и для обеспечения сети LTE. Помимо этого, он способен перехватывать и глушить связь противника.

Производитель сообщает, что сверхлегкий фюзеляж "Luna NG" позволяет ему летать свыше 12 часов, а дальность передачи данных свыше 100 км. Дрон покрывает больше 30 кв. км. Запускается дрон практически их любого места при помощи канатной катапульты, а посадить его можно при помощи дифференциального GPS в сети или на парашюте.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Германии не могут определиться с передачей ракет TAURUS. Депутат германского парламента призывает власти страны предоставить Украине дальнобойное оружие.