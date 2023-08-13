В Донецке жестко поставили на место "освободителей"-бурят: "Вас тут никогда не было и не будет"

Прием пищи оказался для россиян не очень приятным

Во временно оккупированных городах Украины местные жители продолжают высказывать оккупантам все, что о них думают. После Мариуполя "асвабадителей" поставили на место и в Донецке.

Об этом сообщает украинский журналист Константин Андриюк.

Он опубликовал видео, которое снял захватчик, обедая в одном из заведений Донецка. Судя по запечатленным кадрам, прием пищи оказался для россиян не очень приятным.

На них обратила внимание местна жительница, сидящая за соседним столом, и высказала им все раздражение, которое они у неё вызывают. Как отмечает Андриюк, ей не нравится, что Донецк заполонили буряты.

"Рот свой заткните, вы, господа вонючие. Вас тут никогда не было и не будет… Зачем тебе это здесь? Ты приехал сюда за "бабками" — 240 тысяч… Что ты делал там (на родине — Ред.). Кого ты там пас? У тебя ни образования… с***а, вы тупо***е овцы. Вы просто сидите у себя по нормам с байбаками, с мулами там. Сидите без образования… Вы холуи, вы там даже не нужны", — говорит она.

Напомним, ранее мы писали о том, что видео с чеченкой, которая "строит" россиян в Финляндии, стало хитом.