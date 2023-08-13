Украина сбила российских "Кинжалов" на десятки миллионов долларов: названа точная цифра

Украина сбивает ракеты и других типов

С начала полномасштабной войны в небе над Украиной сбили 14 российских гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Об этом в комментарии "Украинскому Радио" сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его информации, 4 мая была сбита одна ракета такого типа, 16 мая было уничтожено 6 ракет, 16 июня еще 6, и 11 августа еще одна.

"Уже не один "Кинжал" уничтожен противовоздушной обороной Украины… Добавьте к ним еще больше 20 сбитых баллистических ракет, в том числе "Искандеры" и С-400. "Кинжал" двигается в небе на огромной скорости, более 7 тысяч километров в час, то времени на его ликвидацию немного", — сказал он.

Интересно, что стоимость одной ракеты "Кинжал" начинается от 10 миллионов долларов. Таким образом, в сумме рф выпустила на воздух свыше 140 миллионов долларов, и это лишь если брать в учет данный тип ракет.

Ранее "Телеграф" писал, что во время удара "Кинжалами" по Украине 11 августа по Ивано-Франковской области погиб 8-летний мальчик. Его звали Володя Балабаник и в этом году закончил второй класс Коломыйского лицея №2.