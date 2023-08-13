Россияне ударили по Херсонщине: много погибших, среди них маленький ребенок (фото)
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Среди жертв атаки есть дети
Россияне регулярно обстреливают освобожденные населенные пункты Херсонской области. 13 августа враг нанес подлый удар по селам Станислав и Широкая Балка.
Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его данным, оккупанты применили по населенным пунктам реактивную систему залпового огня. Согласно предварительным данным, число погибших уже достигает 6 человек. Среди жертв атаки есть дети.
В МВД сообщают, что в Широкой Балке погиб местный житель и семья — муж, жена и их дочь, которой всего 23 дня от рождения.
"12-летний сын госпитализирован в тяжелом состоянии. Состояние ребенка критическое", — говорит министр МВД Клименко.
В Станиславе было 12 прилетов. Погибли двое мужчин. Еще одна женщина травмирована.
"Террористы добровольно никогда не перестанут убивать мирных людей. Террористов нужно остановить. Силой. Иного они не понимают", — отметил он.
Напомним, ранее мы писали о том, что россияне разбомбили операционную горбольницы Херсона.
Также мы сообщали о том, что оккупанты убили гражданских в гипермаркете в Херсоне.