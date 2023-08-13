"Пленный комбат, ё-моё": в сети появилось видео с захваченным ВСУ российским офицером

российский офицер уже активно сотрудничает с ВСУ

Во время спецоперации, которую провели Силы обороны Украины, высадившись на левом берегу Херсонщины россияне "потеряли" одного из своих комбатов. 13 августа он нашелся, правда, в плену.

Об этом сообщает "Телеграф".

Для начала стоит отметить, что, по данным Bild, операция была проведена украинским спецназом 8 августа. Наши воины на моторных лодках высадились на левом берегу, а после используя российскую рацию, вызвали "подмогу". Отряд из десяти российских солдат во главе с Томовым прибыл на место на БТРе и попал в ловушку, в результате произошедшего боя майор был пленен.

Россияне тогда обыскались своего майора и даже публиковали фейковые видео, которые якобы должны были подтверждать, что с ним все в порядке. Но в сети быстро раскрыли, что они оказались старыми.

В воскресенье, 13 августа популярный украинский блогер Роман Шрайк поделился занимательным видео, на котором, как утверждается, запечатлен тот самый майор Томов. Судя по опубликованным кадрам, российский офицер находится в плену и активно сдает своих братьев по оружию.

"Пленный комбат, ё-моё", — говорит закадровый голос.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ уничтожили российского генерал-лейтенант Олега Цокова. Как выглядит место, где произошла ликвидация вы можете увидеть, перейдя по ссылке.