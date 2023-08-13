ВСУ тяжелое вооружение не перебрасывали, но…: аналитики рассказали, что происходит на левом берегу Днепра

Аналитики не подтверждают стойкого успеха ВСУ на левом берегу Днепра

Украинские военные не сформировали плацдарм на левом берегу Днепра, однако имеют там "полустойкие позиции".

Как говорится в отчете ISW, со ссылкой на российские источники, ВСУ не перебрасывали туда тяжелое вооружение и боевую технику.

"На левобережье Днепра пока действуют небольшие группы украинских военных. Это преимущественно легкая пехота, занявшая "полустойкие позиции", — говорится в отчете.

При этом аналитики отметили, что будут давать консервативную оценку ситуации на левом берегу до тех пор, пока не получат визуальное подтверждение информации о том, что ВСУ смогли установить постоянное присутствие в этом районе.

Эта оценка в целом подтверждает информацию украинского Минобороны, о том, что пока говорить о каком-либо существенном достижении украинских военных на левом берегу пока рано.

Как сообщалось ранее, информация об атаке ВСУ в этом районе появилась 9 августа, россияне тогда сообщали, что украинские военные провели внезапную операцию по прорыву вражеской линии обороны.

12 августа военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке обнародовал информацию о том, что после этого ВСУ не отступили, а закрепились на плацдарме, который продолжает расширяться.

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщила после этого, что поводов для ажиотажа нет и ВСУ не закреплялись на левом берегу.